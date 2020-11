Ale przemiana! Zbiera same pozytywne komentarze

Aktorka Zofia Zborowska słynie z charakterystycznej, bujnej fryzury. Gwiazda serialu "Barwy szczęścia" swoje naturalnie kręcone włosy od dłuższego czasu prezentowała w wersji blond. Najwyraźniej jednak nadszedł czas na zmiany. Po siedmiu latach żona znanego siatkarza postanowiła skończyć z rozjaśnianiem i upodobnić się do... wrony. Poszczególnymi etapami metamorfozy, jak i efektem końcowym, aktorka pochwaliła się na Instagramie, gdzie opublikowała zabawny filmik. Jak można się przekonać, droga do wymarzonej fryzury nie była łatwa ani krótka.

"Zmiany, zmiany, zmiany 😂👹🙆🏻‍♀️ Po siedmiu latach rozjaśniania moje włosy w końcu muszą odpocząć 😬 CALL ME WRONA" - napisała Zofia Zborowska, nawiązując oczywiście do nazwiska męża w opisie do humorystycznego nagrania. Na pierwsze słowa zachwytu nie musiała długo czekać.