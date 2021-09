Jaka jest prawda o Skolimowie? Żona Szopy domaga się przeprosin

Kilka dni temu Izabela Szopa podzieliła się na Facebooku dramatycznym wpisem o warunkach, w jakich mieszka jej mąż, aktor Andrzej Szopa w Domu Artysty Weterana Scen Polskich w Skolimowie. "Pierwszy raz po ponad rocznej izolacji i zamknięciu domu dla wszystkich odwiedzających pozwolono mi wejść do pokoju męża w Skolimowie. Zdarzyło się nam przez tych 5 lat, nie raz i nie dwa doświadczyć pewnych 'niedogodności byt', które w tym domu nie powinny mieć miejsca. Zdjęcia ilustrują to, co zastałam w pokoju męża podczas ostatnich odwiedzin. Widok ten przeszedł moje najczarniejsze wyobrażenia o opiece i warunkach, w jakich Andrzej mieszkał" - napisała.