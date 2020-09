Żona Dr. Dre walczy o alimenty. Miesięcznie chce dostawać 1 936 399 dolarów

Young stwierdziła, że między nią a mężem są "różnice nie do pogodzenia" i po 24 latach czas najwyższy się rozstać. O rozwodzie zrobiło się głośno pod koniec czerwca tego roku i od razu było wiadomo, że w sądzie para nie będzie ułatwiała sobie sprawy. Dla prawników Dr. Dre sprawa jest jasna. Young podpisała intercyzę, czym zamknęła sobie drogę do wysuwania finansowych roszczeń. Ona widzi to inaczej.