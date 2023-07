Żona Kevina Costnera jest oburzona kwotą alimentów. Liczyła na więcej

Jak się okazuje, kwota, którą jest w stanie płacić żonie Costner, to około 52 tys dol miesięcznie - nadal wysoka, ale praktycznie pięć razy niższa, niż zażądana. Aktor wskazuje, że to rozsądna miesięczna suma, która powinna wystarczać na zaspokojenie potrzeb dzieci. Page Six podaje jednak, że propozycja gwiazdora rozsierdziła jego żonę, która wyznała wprost, że propozycja jest "zdecydowanie nieodpowiednia".