Żona Ibisza z dużym ciążowym brzuszkiem. Przyszła mama promienieje

Warto przypomnieć, że 57-letni Krzysztof Ibisz jest już ojcem dwóch synów. Maksymilian ma 23 lata, Vincent to nastolatek. Co ciekawe, między trzecią żoną Ibisza (ma 30 lat) a jego synami jest mniejsza różnica wieku niż między małżonkami. To jednak nie wydaje się im przeszkadzać.