Żona Mroczka kusi na potęgę. Pozowała podczas kąpieli

"Człowiek tak siedzi i wciąż myśli… Myśli o tym, co musi zrobić… Myśli, co już zrobił i czy było to dobre czy złe? Myśli, co musi naprawić albo polepszyć, aby w przyszłości było lepiej… Zapominamy o najważniejszym… O tym co jest tu i teraz… Co daje nam myślenie o przeszłości albo przyszłości? W danym momencie… NIC. Życie jest tak kruche i nieprzewidywalne, że trzeba cieszyć się nim każdego dnia… Cieszyć się tym, co TU I TERAZ" - napisała filozoficznie.