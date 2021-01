Żona Nicka Cartera nie wiedziała, że jest w ciąży, Poczuła, że coś jej się rusza w brzuchu

- Byłam całkowicie zdeterminowana, by mieć dwoje dzieci, robiłam wszystko, co mogłam. Tym razem spotkała nas kolejna niespodzianka. Dowiedziałam się, że jestem w ciąży dopiero w piątym miesiącu. Nie miałam żadnych objawów, nic nie wskazywało na to, że jestem w ciąży. Pewnego dnia po prostu poczułam, jak coś porusza się w moim ciele i powiedziałem: "Nick, coś jest nie tak. Myślę, że muszę iść do lekarza. Coś jest ze mną nie tak". Miałam nie mieć więcej dzieci, więc nigdy nie zakładałam, że jestem w ciąży - wyznała Lauren Kitt.