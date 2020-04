Żona Petera Andre walczy z koronawirusem w szpitalu. Mąż nie boi się, że się od niej może zarazić

Peter Andre w jednym z ostatnich wywiadów przyznał, że jest wdzięczny za to, że mimo pandemii koronawirusa wciąż może spać z żoną Emily w jednym łóżku. Kobieta jest lekarką i zajmuje się zarażonymi pacjentami. Artysta twierdzi, że podczas spania zachowują odpowiednią odległość od siebie.

- Łóżko ma dwa metry szerokości, więc się nadaje. Próbujemy ćwiczyć odpowiedni dystans w domu, zgodnie z zaleceniami rządu. Staramy się być rozsądni - powiedział w rozmowie z "OK! Magazine".

Piosenkarz dodał też, że unika z partnerką intymnych zbliżeń, pocałunków i przytuleń. Z kolei żona nie ma problemu, żeby zbliżać się do dzieci. - Nie muszę ich całkowicie omijać, chyba że wystąpią jakiekolwiek objawy - mówiła.

Andre zorganizował niedawno piknik z rodziną. Zrobił to tuż po tym, jak skończyła się kwarantanna jego syna Juniora, który wykazywał objawy choroby COVID-19. Chłopiec jest dzisiaj zdrowy.

