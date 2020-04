Agata Młynarska wzięła udział koronawirusowym challenge'u Julii Wieniawy

Agata Młynarska podjęła się wyzwania rzuconego przez młodszą koleżankę. Chodzi o to, żeby podnieść nogę tak wysoko, jak tylko to możliwe.

- Dziś o 21.00 w #agatasiekreci Będzie Julka Wieniawa. Kilka dni temu rzuciła pytanie do uczestników Tańca z Gwiazdami - kto wyżej podniesie nogę? #wieniawachallenge, a zatem Julko (21 lat) , bibi Agata ( 55 lat) chociaż nigdy nie tańczyła w "TzG", to jednak podejmuje challenge. do zobaczenia dziś o 21.00 - czytamy w