Żona Willisa ma fatalne wieści. "Najgorsze jest to, że nie wiem, czy on wie"

W poniedziałek żona Bruce’a Willisa pojawiła się również w programie NBC Today, w którym m.in. powiedziała: - Najgorsze jest to, że nie wiem czy on wie. Naprawdę trudno to stwierdzić. Czasami mam wrażenie, że zdaje sobie sprawę, że jest chory... Chociaż myślę, że może jednak lepiej by było, gdyby nie wiedział.