Żona Żukowskiego spłaca jego długi. "Sytuacja jest zła"

Bartosz Żukowski i Ewa Coll długo uchodzili za zgodne małżeństwo. Rozstanie pary było sporym zaskoczeniem dla fanów aktora. Dopiero po fakcie wyszło na jaw, że ich związek nigdy nie należał do idealnych.

Żona gwiazdora znanego przede wszystkim z serialu "Świat według Kiepskich" oskarżyła go o przemoc. W sądzie zaczęła się walka o prawo do opieki nad ich córką. Konflikt trwa do dziś i tylko przybiera na sile.