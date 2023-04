Został oskarżony o molestowanie. Steven Tyler nie daje za wygraną

Następnego dnia rockman miał ją ściągnąć na koncert do Seattle, gdzie rzekomo doszło do kolejnego wykorzystania seksualnego. Dziewczyna miała wtedy 16 lat, była pojona alkoholem i faszerowana narkotykami. Ta relacja trwała w sumie przez trzy lata. W 2004 r. ukazała się autobiografia rockmana, w której wspominał o nastoletniej kochance. Ale wyłącznie w kontekście "romantycznego związku". Misley doznała traumy po przeczytaniu tych słów i dziś oprócz przestępstw o charakterze seksualnym oskarża go też o "nieumyślne zniesławienie". Domaga się od Tylera nieokreślonej kwoty odszkodowania i procesu.