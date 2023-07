Zrobił sobie tatuaż z nagą Dodą. To nowa moda wśród jej fanów

"Proszę nie wyśmiewać, nie oceniać ani krytykować. Lasery kosztują. Dużo cenniejszy jest fakt, że co najmniej co dziesiąty mój fan ma jakąś pamiątkę na ciele związaną ze mną. Czy to cytat z piosenki, czy to mój wizerunek, logo płyty, czy datę super koncertu albo, co mnie najbardziej stresuje, mój podpis wykonany na czyimś ciele, który następnie w identycznej formie zostaje wytatuowany. No słucham? Kto ma lepszych ode mnie bitches?" - napisała celebrytka.