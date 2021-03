Bez litości oszukał Dianę. Wychodzą na jaw szokujące ustalenia

20 listopada 1995 r. księżna Diana w rozmowie z Martinem Bashirem w programie "Panorama" dla BBC1, opowiedziała o swojej relacji z księciem Karolem, w tym o romansach zarówno z jego strony , jak i jej. To właśnie ten wywiad sprawił, że para w końcu się rozwiodła. Jednak okazuje się, że mogło do niego dojść głównie z powodu tego, że księżna została oszukana przez dziennikarza.

Księżniczka była przekonana też, że ​​Legge-Bourke zaszła w ciążę z Karolem. Z tego powodu sir Robert Fellowes, prywatny sekretarz królowej i szwagier Diany, wszczął dochodzenie po tym, jak księżna rzekomo podeszła do Tiggy na jednym z przyjęć i syknęła: "przykro mi z powodu dziecka". Dochodzenie Dysona wykazało, że o "aborcji" Legge-Bourke dowiedziała się właśnie od Bashira, który przedstawił jej fałszywy "rachunek". A gdy Diana zwątpiła i rzekomo wycofała zgodę na udział w programie, to dziennikarz rzucił jej kolejne kłamstwa na temat rodziny królewskiej (m.in. o tym, że ktoś chce ją zabić) na tydzień przed rozmową. To tylko podsyciło jej paranoję.

Co ciekawe, Diana nawiązała z kontakt z Bashirem za sprawą jej brata, Earla Spencera. Jakiś czas temu Spencer wyznał, że nigdy by ich ze sobą nie zapoznał, gdyby nie sfingowany rachunek. Bashir miał zlecić fałszerstwa jednemu z pracowników BBC. Tabloid podaje, że ostateczny raport ze swojego śledztwa Dyson przedstawi w maju lub czerwcu. Jeśli to wszystko jest prawdą, to BBC czeka niełatwy czas.