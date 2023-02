Zrozumieć Disneya. "Piękna i Bestia" w Teatrze Muzycznym w Poznaniu [RECENZJA]

Disney to jedna z najbardziej rozpoznawalnych światowych marek. Bohaterów bajek, filmów czy parków rozrywki nie trzeba specjalnie przedstawiać. Chyba każdy zna Myszkę Miki, Kaczora Donalda, Króla Lwa, Małą Syrenkę, Aladyna itd. Disney to też obietnica – jakości i świetnej rozrywki. Ale Disney to także wyzwanie. Tym bardziej mnie cieszy, że jedna z najlepszych polskich scen muzycznych – Teatr Muzyczny w Poznaniu podjął się realizacji tego obsypanego nagrodami, prezentowanego m.in. na Broadwayu i West Endzie musicalu z librettem autorstwa Lindy Woolverton, muzyką Alana Menkena i piosenkami Howarda Ashmana i Tima Rice'a. Ale zanim o tej inscenizacji, trzeba przypomnieć, że to nie prapremiera, a powrót uwielbianego na świecie tytułu do Polski. W 2008 roku Teatr Muzyczny im. D. Baduszkowej w Gdyni zaprezentował wersję w reżyserii Macieja Korwina. Z afisza zeszła dopiero po ponad 100 spektaklach, trzy lata później.