Zrzeknie się ponad miliona dolarów. Ulubienica Japończyków zaczyna nowe życie

Księżniczka Mako jest wnuczką emerytowanego cesarza Akihito. Należy do japońskiej rodziny cesarskiej, w której od lat istnieją sztywne reguły co do związków, jakie zawierają jej członkowie. Mako wywołała nie lada sensację, gdy w 2017 r. ogłosiła, że wyjdzie za mąż za Kei Komuro - pracownika firmy prawniczej, "zwykłego śmiertelnika". Choć Komuro i Mako znali się od 2012 r., mało kto sądził, że będą chcieli przypieczętować ten związek oficjalną ceremonią.