Związek Deppa i Heard był koszmarem. Opowiedzą o nim w sądzie

Wojna między byłymi małżonkami trwa już ładnych kilka lat. Gdy Amber Heard oskarżała Johnny'ego Deppa o stosowanie przemocy i przyprowadzała świadków, on odbijał piłeczkę i wyciągał dowody na to, że to ona była agresorem w ich związku. W ten sposób cały świat poznał wiele, często niesmacznych szczegółów ich pożycia małżeńskiego. Dziś kariera obojga jest w zasadzie skończona (Herad straciła m.in. rolę w serii "Aquaman"), więc nie mają już nic do stracenia. Może to oznaczać, że w trakcie procesu, który właśnie się rozpoczął, wypłyną na jaw jeszcze bardziej pikantne szczegóły. Amerykańskie media już nazywają go "procesem dekady". Całość jest transmitowana na żywo, więc możemy mieć pewność, że żadna afera nas nie ominie.