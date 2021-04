Związek Harry’ego i Meghan nie przetrwa? Odważna teoria

Lady Colin Campbell od lat opisuje życie rodziny królewskiej. Najwyraźniej nie jest jednak miłośniczką związku Meghan i Harry’ego. Otwarcie twierdzi, że ich małżeństwo nie przetrwa.

Zainteresowanie wokół Meghan i Harry’ego, którzy z zamiarem rozpoczęcia życia bez otoczki "rojalsów" wyprowadzili się za ocean, nie słabnie. Choć usilnie starają się wieść życie jeśli nie zwyczajnych obywateli, to przynajmniej celebrytów, to wszystko, co dzieje się na brytyjskim dworze nie pozostaje bez wpływu na nich. Zresztą, odwrotnie ta zasada też działa.

Jeszcze nie opadł kurz po głośnym wywiadzie, w którym małżonkowie opowiedzieli o tym, z czym musieli się mierzyć jako członkowie rodziny królewskiej i co przeżywała Meghan wrzucona w nieznaną jej dotąd rzeczywistość. Nie obyło się bez szokujących wyznań i niesnasek. Nieporozumienia w rodzinie królewskiej zeszły jednak na dalszy plan w momencie śmierci księcia Filipa.

Ale komentowanie poczynań młodej pary książęcej przez prasę nie ucichło nawet w tym kontekście. Podczas gdy prasa zastanawiała się, czy samotnie przybyły Harry wykorzysta okazję na rozmowy z członkami rodziny i poprawienie ich relacji, jednocześnie krytykowała Meghan, która będąc w zaawansowanej ciąży zrezygnowała z przylotu do Londynu i wysłała na pogrzeb jedynie kwiaty.

Meghan Markle zawsze stawiała na swoim. Jej zachowanie było nie do przyjęcia

Wszystko to nie wpływa dobrze na wizerunek jej jako małżonki Harry’ego. Jedna z ekspertek opisujących życie rodziny królewskiej nie tylko nie ma co do tego wątpliwości, ale snuje nawet teorię, że ich związek nie przetrwa. Czarę goryczy może przelać ów wywiad z Oprah Winfrey, a raczej to, o czym mówiła w nim Meghan. Lady Colin Campbell, mówi wprost, że wiele z rewelacji Meghan nie było prawdą.

- Ta kobieta wygłasza nieprawdę. Nie mogła się powstrzymać i zamknąć ust. Harry wiedział, że pewne stwierdzenia nie powinny przedostać się do opinii publicznej, ale pozwolił na to. Nie był zadowolony, bo wiedział, że nie są prawdziwe. Chociażby – nie pobrali się na kilka dni przed wielkim książęcym ślubem. Jest różnica pomiędzy faktem, a fikcją. Książę doskonale wie, co było prawdziwą ceremonią. Podobnie arcybiskup Canterbury – grzmi biografka.

Jak cytuje autorkę serwis Page Six, wraca też pytanie, czy książę kiedykolwiek będzie chciał wrócić do rodziny królewskiej. Nawet jeśli, to mimo obustronnych chęci, nie będzie to łatwe. – Pomijając wszystko, Korona będzie dążyć do tego, by odzyskać status quo. Przeczeka, aż sytuacja się uspokoi i wykrystalizuje, ze względu i na politykę, i na obyczajowość. Ale ona wybrała Amerykę i tamtejsze życie, a dodatkowo, mają już dwójkę dzieci. Złapała go i trudno będzie go z tego układu wyciągnąć – dodaje pisarka.