Kuba Wojewódzki znowu pozuje z dziewczyną. Ma nogi do nieba

Kuba Wojewódzki regularnie podsyca plotki o swoim nowym związku i romansie z Anną Muchą . Co i rusz publikuje fotki, na których widać fragmenty ciała tajemniczej brunetki. Czasem zamieszcza też zdjęcia ze znaną aktorką. Fani są skonsternowani.

Dziennikarz pozuje w luksusowym aucie, a na tylnym siedzeniu z wyciągniętymi zgrabnymi nogami siedziała tajemnicza kobieta. To ona sfotografowała Wojewódzkiego.

"Czy to Magda Gessler?" - pytają żartobliwie fani.

"Gdzie z tymi nogami?",

"Muszka?",

"Takie długie to tylko Anja Rubik",

"Teraz wszyscy będą mierzyć nogi, żeby sprawdzić kto to" - czytamy w komentarzach.