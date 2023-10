Związki Edyty Bartosiewicz były niezmiernie toksyczne. Jest otwarta na nową miłość

Lata 90. to nieprzerwane pasmo sukcesów Edyty Bartosiewicz. "Jenny", "Ostatni", "Szał" to były utwory, które porywały rzesze. W 2002 r. wokalistka straciła głos. Zaczęła się, jak to nazywa, dezintegracja jej osoby. Nawet, kiedy na chwilę wróciła w duecie z Krzysztofem Krawczykiem w piosence "Trudno tak", która była hitem w 2004 r., nie czuła się ze sobą dobrze.