Krzysztof Krawczyk zdradzał pierwszą żonę. "Złapałam ich". Kochanka zaszła w ciążę

- Obydwa małżeństwa były bardzo spokojne. Jedynym problemem była moja poligamia w pierwszym związku, a w drugim ja zostałem zdradzony. I poczułem, co przeżywa kobieta mająca poligamicznego męża. Jeśli nie ma wierności, to to zabija małżeństwo. Teraz jestem monogamistą stuprocentowym - mówił Krawczyk w rozmowie z "Vivą".