Zygmunt Chajzer gości uchodźców. Opisał, jak wygląda ich wspólna codzienność

- Na działce jest czwórka dzieci z mamą, staram się jakoś tam pomagać. Jedno z dzieci miało problem z zębami, więc pojechaliśmy do znajomej dentystki, która zrobiła przegląd wszystkim dzieciakom. Zajmujemy się tym, co tu i teraz jest im niezbędne. Chodzi o organizowanie im codziennego życia, by było im — na ile to możliwe — jak najlepiej - powiedział w rozmowie z Plejadą.