Zygmunt Chajzer oddał mieszkanie Ukrainkom. Słowa małej dziewczynki nim wstrząsnęły

W wywiadzie dla "Party" opowiedział, że kobiety i dzieci, które przyjął pod swój dach, to rodzina pani Luby, pracownicy jego syna Filipa. Ukrainki uciekły z miasta Iwano-Frankiwsk (Stanisławów) w zachodniej Ukrainie. Po wybuchu wojny wsiadły do pociągu, który jechał przez Lwów. W środku nocy z niewiadomych przyczyn stanął w szczerym polu na kilka godzin. Później same matki z dziećmi przesiadły się do autokarów, które zatrzymały się kilka kilometrów od polskiej granicy. Ostatni odcinek musiały pokonać pieszo.