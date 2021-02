W listopadzie ubiegłego roku Zygmunt Chajzer przeszedł operację guza nerki. Została przeprowadzona bez problemu, do dziś nie widać żadnych komplikacji. Dziennikarz potrzebuje teraz częstego ruchu.

Nie marnuje ani chwili i ciągle szuka okazji do treningu. Ostatnio przyłapano go na grze w siatkówkę plażową na hali. Wkrótce ma kolejne badania. Wygląda na to, że ze zdrowiem jest w porządku.