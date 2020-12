Jest już po operacji. Zdradził, co stawia go na nogi

Zygmunt Chajzer niedawno przeszedł poważną operację. Dziennikarz wyszedł już ze szpitala i dochodzi do siebie w domu. Zdradził, co stawia go na nogi.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Zygmunt Chajzer przeszedł operację. Dochodzi do siebie w domu, pod czułym okiem żony (akpa)