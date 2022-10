10 gwiazdek Michelin 140 metrów nad ziemią. Tak wygląda fine dining w Gdańsku

Nic więc dziwnego, że po zakończeniu kolacji goście zerwali się z miejsc i nagrodzili szefów, kucharzy i całą obsługę gromkimi brawami. Można było pomyśleć, że oklaski miały nakłonić całą ekipę do bisowania, co podchwycił twórca ARCO, obiecując, że to na pewno nie ostatni raz, kiedy zaprasza i organizuje w Olivia Star tak wystawną kolację degustacyjną. I tylko czekać, kiedy Gdańsk trafi wreszcie do prestiżowego przewodnika Michelin, dołączając do Warszawy i Krakowa, które wydają się mieć na razie wyłączność na gwiazdkowe restauracje w Polsce. Jeśli miałaby tu też trafić któraś z gdańskich, to dzieło Paco Pereza na pewno na to zasługuje.