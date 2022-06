22-letnia Julia Wieniawa rzuca aktorstwo? "Zmęczyłam się walczeniem o fajne role"

- Wieczne krytykanctwo i umniejszanie mi sprawiło, że mam dość celebryckiego świata. [...] Jeśli dziewczyna się ładnie ubierze, zaświeci drogą torebką, to od razu jest uważana za głupią i płytką osobę. [...] To, ile niosę na swoich barkach, ile trudnych i odpowiedzialnych decyzji muszę na co dzień podejmować, wiem tylko ja - zwierzyła się.