27. Pol'and'Rock Festival. Główna zasada: testować, testować, testować

Szczepienia i testowanie – to dzieli przerażającą wizję kolejnego lockdownu od powrotu do normalnego życia. Pomimo trwającej pandemii duże wydarzenia kulturalne wracają do łask. Jak dowiedziałem się od organizatorów festiwalu Pol'and'Rock, na 20 tysięcy sprzedanych wejściówek (wyjątkowo kosztowały 49 zł) aż 19 tys. 750 trafiło do osób zaszczepionych. Pozostała pula - 250 osób - to głównie dzieci, które w Polsce wciąż nie są szczepione.