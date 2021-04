40 lat po śmierci divy wychodzi na jaw prawda o jej tragicznym życiu

W nowej książce "Cast A Diva: The Hidden Life Of Maria Callas" autorka ujawnia tragiczne historie o gwieździe. Pisze o uzależnieniu od narkotyków, odurzaniu przez partnera, by mógł uprawiać z nią seks, o psychicznym znęcaniu się nad Callas i o matce, która nakłaniała ją do prostytucji. Autorka, Lyndsy Spence, dotarła do nieodkrytych wcześniej prywatnych listów Callas.