40 lat temu zmarł perkusista Led Zeppelin. To był koniec zespołu

Led Zeppelin to zespół, o którym słyszał niemal każdy i którego słuchały miliony. Kapela uważana jest za jeden z najbardziej znaczących zespołów w historii muzyki. To właśnie dzięki nim fani, którzy chodzą na koncerty swoich idoli, spędzają na nich więcej niż 30 minut. Kiedy wszystkie zespoły dawały kilkudziesięciominutowe show, Led Zeppelin mogło grać nawet i kilka godzin.

Odcisnęli ogromne piętno na muzyce rockowej. Zespół inspirował kolejne pokolenia muzyków. W jego skład wchodzili charyzmatyczny wokalista Robert Plant , wirtuoz gitary Jimmy Page, niezwykle utalentowany basista John Paul Jones oraz genialny perkusista John "Bonzo" Bonham. To właśnie śmierć tego ostatniego zaważyła na dalszych losach Led Zeppelin . 25 września 1980 roku, kiedy do pokoju, w którym spał Bonham, weszli John Paul Jones i Benji LeFevre, nowy tour manager zespołu, znaleźli perkusistę martwego.

Johna Bonhama zabił alkohol. Muzyk wypił 40 kieliszków wódki

Dzień wcześniej John Bonham i Rex King, asystent zespołu, jechali na próbę w Bray Studios. Po drodze zdecydowali się zatrzymać na śniadanie, podczas którego członek Led Zeppelin wypił cztery poczwórne kieliszki wódki. Kiedy dotarli do studia, Bonham nie rozstawał się z alkoholem. Skończyło się na wypiciu dwóch litrów wódki. Próby trwały do późnego wieczora, a nieprzytomnego muzyka zaniesiono do jednego z pokojów w posiadłości Jimmy'ego Page'a. Z tego snu Bonzo już się nie obudził.