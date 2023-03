40 piosenek, 40 lat. Sentymentalny list U2 do fanów

Szkoda, bo być może gdyby utworów było mniej, w nowych szatach wybrzmiałyby lepiej. Tak jak "One", "When the streets have no name", "The Sweetest Thing" czy "Every Breaking Wave". Uroku nie da się im odmówić, ale w takim natłoku wybrzmieć nie mają jednak większych szans. Chyba, że podejdzie się do nich wyrywkowo.