5 lat temu Jarosław Kulczycki stracił dziecko. 19-letni syn odszedł nagle

Kiedy dziennikarz dowiedział się o śmierci syna , był razem z żoną Dorotą i dwójką najmłodszych dzieci na wakacjach w Ustce. Mężczyzna próbował się wcześniej dodzwonić do Filipa. Niestety bezskutecznie. Po chwili na telefonie Jarosława wyświetlił się numer jego byłej partnerki i matki Filipa.

Jarosław Kulczycki w 2015 roku stracił syna

"Filip umarł" - usłyszał dziennikarz. Poinformował go o tym partner mamy 19-latka. Kulczycki nie mógł uwierzyć w to, co słyszy. W jednym z wywiadów dziennikarz wspominał, że "położył się na ziemi". "Coś krzyczałem, ktoś przystanął, pytał, czy potrzebna mi pomoc. Dorota była z dziećmi w samochodzie".