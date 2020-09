Boleśnie spadł ze szczytu. Dziś walczy o każdy trzeźwy dzień

Jak jednak można przeczytać w tygodniku "Na Żywo", dziennikarz zapewnia, że "jest w dołku, ale nie na samym dnie" i nie zamierza się poddać. Ma już plan na nowy biznes i jest mocno zdeterminowany, by naprawić błędy z przeszłości. Zwłaszcza relacje z synem.

23-letni dziś syn Durczoka, Kamil , mocno przeżył nie tylko rozwód rodziców, ale także wybryki ojca. Chłopak zmienił nawet nazwisko, by odciąć się od złej reputacji dziennikarza. Jak czytamy w "Na Żywo", Kamil Durczok stara się w ostatnim czasie uratować więzi z synem.

- Walczę o to i pracuję nad sobą, by cieszyć się życiem - podkreśla dziennikarz. Planuje kolejny biznes.

- Szykuję coś, co będzie w dużej mierze zależne od ludzi. Chcę wykorzystać to, co daje dzisiaj internet. A możliwości jest wiele. Dlatego zaczynam działać.... - zdradza, choć nie chce ujawniać szczegółów.