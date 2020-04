5. rocznica śmierci Roberta Leszczyńskiego. Elżbieta Zapendowska wspomina kolegę z "Idola"

Robert Leszczyński zasłynął jako dziennikarz i krytyk muzyczny. Pracował między innymi w Polsacie, "Gazecie Wyborczej" i tygodniku "Wprost". Popularność przyniosła mu rola jurora w czterech edycjach programu "Idol", gdzie zasłynął bezkompromisowymi ocenami młodych ludzi aspirujących do miana gwiazd estrady.

- Rzadko się zdarza, żeby ludzie w pracy czuli się ze sobą tak dobrze, żeby można było to przenieść na prywatną sferę. Wydaje mi się, że nam się to udało niechcący. Wspominam Roberta jak najcieplej i jak najlepiej. Wiem, że był kontrowersyjny w swoich poglądach, szczególnie jako krytyk muzyczny, ale przez to zapisał się w pamięci - podsumowała Elżbieta Zapendowska.