63 lata i takie ciało. Melanie Griffith nie przestaje zachwycać

Wydawać by się mogło, że kobieta w wieku 63 lat będzie raczej zamknięta na nowinki technologiczne, takie jak smartfony czy media społecznościowe, a już tym bardziej na pokazywanie swojego ciała i seksualności. Melanie Griffith udowadnia, że jest to jedynie krzywdzący stereotyp i wcale nie musi być prawdą.

Melanie Griffith sama doskonale zdaje sobie sprawę z faktu, iż wciąż wygląda świetnie. Aktorka wrzuciła do sieci zdjęcie w samej bieliźnie.

Melanie Griffith, wrzucając do sieci tak roznegliżowaną fotkę, mogłaby wywołać kontrowersję. Czy tak się stało? Wręcz przeciwnie. Ikona światowego kina w samej bieliźnie wzbudziła raczej tylko zachwyt. My dołączamy się do tych odczuć, bo rzeczywiście 63-latka wygląda niesamowicie.