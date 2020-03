Melanie Griffith dba o formę. Koronawirus nie zatrzymał jej w domu

Melanie Griffith w tym roku skończy 63 lata, ale stara się dbać o siebie, by jak najdłużej móc pochwalić się smukłą sylwetką. Aktorka jest teraz równie szczupła jak przed laty, gdy była na topie. Ale nie ma nic za darmo. Aby wciąż czuć się świetnie i wyglądać "jak gwiazda", Griffith codziennie trenuje. Paparazzi niemal każdego dnia robią jej zdjęcia podczas porannych spacerów i przebieżek. Wygląda na to, że Melanie nie za bardzo stosuje się do zasady promowanej przez większość znanych osób, a więc "zostań w domu".