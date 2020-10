Napisała o maseczkach. Wie, o czym mówi. Fijał skończyła studia medyczne

Temat koronawirusa, a zwłaszcza obowiązku noszenia maseczek, nie wiedzieć czemu, budzi w kraju nad Wisłą coraz większe emocje. Głos w sprawie raz po raz zabierają też celebryci, prezentując w tej kwestii skrajne poglądy. Z jednej strony jest Viola Kołakowska, podważająca istnienie pandemii, a co za tym idzie zasadność wprowadzanych do walki z nią obostrzeń. Z drugiej jest np. Ada Fijał, która nie tylko zachęca do zakrywania nosa i ust, ale i podkreśla, jak ważną rolę w ochronie zdrowia nas samych, a przede wszystkim innych pełnią maseczki.