Adam Małysz potwierdził. Jego córka niedługa stanie na ślubnym kobiercu

Adam Małysz, choć czas zawodowej aktywności ma już dawno za sobą, wciąż jest uznawany za naszą narodową dumę. Nie ma w tym nic dziwnego. Jego osiągnięcia sportowe są naprawdę ogromne. Fani nadal o nim pamiętają, a on chętnie dzieli się z nimi swoim życiem. Skoczek jest aktywnym użytkownikiem Instagrama, gdzie wrzuca sporo zdjęć. Jego profil obserwują 187 tysięcy osób.

Adam Małysz w dalszym ciągu jest jednak bardzo aktywny na Instagramie, dzięki czemu jego fani są na bieżąco z tym, co się u niego dzieje.

W ostatnim czasie w jego życiu dzieje się rzeczywiście sporo. Nie tak dawno ogłosił światu, że jest zakażony koronawirusem. Potem dzielił się tym, jakie ma problemy zdrowotne. Ze zdecydowanie weselszych rzeczy, ogłosił, że obronił tytuł magistra: "Mam przyjemność poinformować was, że obroniłem swoją pracę magisterską na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej! Tym samym zyskałem tytuł Magistra! To był stresujący etap w moim życiu, który zakończył się absolutnym sukcesem. Jestem z siebie dumny i chciałbym zachęcić wszystkich do poszerzania swojej wiedzy i doskonalenia umiejętności" - pisał skoczek na Instagramie.