Adam Woronowicz przyszłą żonę wypatrzył w kościele. Jeden gest zmienił wszystko

Z każdą kolejną rolą, czy to w komedii, czy dramacie Adam Woronowicz udowadnia, że aktorstwo to jego prawdziwe powołanie. W wywiadach wielokrotnie jednak podkreśla, że to nie praca, ale rodzina jest dla niego najważniejsza. Fundamentem, na którym aktor założył ją prawie 25 lat temu, jest głęboka wiara w Boga. Swoją przyszłą żonę wypatrzył w kościele.