Adele nie do poznania na najnowszym zdjęciu. Wygląda zjawiskowo

Adele od kilku lat w ogóle nie koncertuje i nie pozuje na ściankach, a wyjścia na imprezy odbywają się w u niej w ścisłej tajemnicy. Ostatnią fotkę na Instagram wrzuciła pięć miesięcy temu, choć dzięki paparazzi (i Kindze Rusin ) fani mogli śledzić jej niezwykłą metamorfozę. Teraz sama dorzuciła do pieca.

Przypomnijmy, że Adele od kilku lat nie pojawia się na scenie, unika wydarzeń branżowych itp. Ostatni album wydała w 2015 r. Podobno kolejny krążek ma się ukazać "lada moment" (co jest powtarzane od kilku miesięcy), ale ostatnio częściej się o niej mówiło w kontekście problemów rodzinnych niż dokonań muzycznych.

Adele i Simon Konecki byli od kwietnia 2019 r. w separacji, a w wakacje spotkali się w sądzie i szybko przeprowadzili sprawę rozwodową. Para nie zawarła jednak ze sobą intercyzy, która mogłaby chronić majątek piosenkarki. Należy dodać również, że dzielą się opieką nad swoim 7-letnim synem, Angelo. Adele zwróciła się z prośbą do sądu, by całe postępowanie zachowało charakter prywatny. Wymiar sprawiedliwości przychylił się do wniosku gwiazdy.