Adele pozamiatała. Wprost nawiązuje do byłego męża

"There ain’t no gold/ In this river/ That I’ve been washing my hands in forever/ I know there is hope/ In these waters/ But I can’t bring myself to swim/ When I am drowning/ In this silence baby let me in" - śpiewa Adele w pierwszej zwrotce. Nie jest trudno ją zinterpretować. Nie ma już niczego dobrego w tej rzece, czyli w jej małżeństwie, które długo uchodziło za idealne. "Tonie w milczeniu", które serwuje jej mąż. Konecki nie walczył o Adele? Na to wygląda.