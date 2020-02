Adele rozczarowała swoich fanów. Nie będzie kolejnej trasy?

W życiu Adele wiele się dzieje. Ostatnimi czasy gwiazda przeszła drastyczną metamorfozę . Wokalistka schudła aż 40 kg i zmieniła się nie do poznania. To jednak nie koniec niespodzianek z jej strony. Z doniesień brytyjskich mediów wynika, że Adele pozbyła się na dobre Remedy Touring LLP - firmy, która była odpowiedzialna za organizację jej koncertów. Na likwidacji biznesu wokalistka miała zarobić około 150 tys. funtów. Interes założyła w 2015 r., zanim ruszyła w dużą trasę koncertową. Teraz jednak zamknęła firmę, więc wielbiciele talentu Adele boją się, że o kolejnej trasie nie będzie mowy.

Niepokojące wieści o braku kolejnych występów na żywo pojawiły się już pod koniec 2017 r. Adela ostrzegła wtedy fanów, że w niedalekiej przyszłości może zrezygnować z takich show. Powodem miały być problemy ze strunami głosowymi, które miały uniemożliwić jej również nagrania studyjne. Skoro udało się jej pokonać jedną z barier, może wróci także do grania koncertów? Miejmy nadzieję, że zamknięcie firmy, która za to odpowiadała, nie okaże się przeszkodą nie do przeskoczenia.