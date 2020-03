Agata Kulesza boi się, że były mąż wyjawi ich rodzinne sekrety

Aktorka od roku próbuje rozwieść się z operatorem filmowym Marcinem Figurskim. Niestety byłe małżeństwo nie może porozumieć się w wielu sprawach.

Od blisko roku pomiędzy małżonkami toczy się sprawa rozwodowa. Aktorka chciała uzyskać rozwód z orzeczeniem o winie męża, on również wniósł wniosek o uznanie jej winy. Marcin Figurski twierdzi, że był ofiarą wieloletniego molestowania moralnego. W trakcie procesu głos zabrało kilku przyjaciół pary, z którymi współpracowali na planie serialu "Rodzinka.pl". Również ich córka Marianna była świadkiem w sprawie. Opowiedziała się po stronie matki, a z ojcem nie widuje się.

Obecnie para próbuje dojść do porozumienia w sprawie podziału majątku. Na ostatniej rozprawie w dniu 15 stycznia nie udało im się znaleźć kompromisu. Kilka lat temu kupili wspólnie mieszkanie na Mokotowie. Ponadto mąż aktorki rości sobie prawa do tantiem z filmów, w których zagrała Agata Kulesza. W tej kwestii gwiazda nie zamierza pójść na odstępstwa. W końcu to ona na nie zapracowała.