Agata Kulesza: "polubiłam swoją samotność". Wymowny tytuł z okładki

Zmiany w życiu Agaty Kuleszy. Zdecydowała się na remont mieszkania

"Bycie sam na sam ze sobą, ta konfrontacja z własnymi myślami, refleksja na temat tego, co było, co jest, myślę, że to wszystko było mi potrzebne. I mam nadzieję, że coś mi z tego czasu samotności pozostanie, że wyciągnę jakąś lekcję. (...) Tak naprawdę spędziłam tę pandemię zupełnie sama i zrozumiałam, w tym całym moim zamieszaniu życiowym, że trzeba zawsze szukać w sobie siły i iść dalej (...). Nie mam wpływu na różne sytuacje, które mi się przydarzają, ale na to, co z nimi zrobię, już mam " - czytamy w wywiadzie.