Agata Młynarska apeluje o pomoc dla dziennikarki. Spłonął jej dom

"Tragicznej nocy 3 lutego znana dziennikarka Małgorzata Puczyłowska straciła w pożarze dom i cały dorobek życia: sprzęty gospodarstwa domowego, meble, dokumenty, pamiątki, odzież, buty, zdjęcia oraz materiały do książek, które pisze. Na poddaszu, w samodzielnym mieszkaniu mieszkał syn dziennikarki, spłonęły zatem dwa mieszkania. Oboje uratowali się w ostatniej chwili zabierając ze sobą jedynie to, co było w zasięgu ręki" - napisała Młynarska na Facebooku.