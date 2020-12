Agata Młynarska świętuje urodziny męża. "Fajny ten Pani chłop"

Agata Młynarska zapewnia: "W ogóle nie interesują mnie medialne rozwody"

W dalszej części wpisu Młynarska m.in. żartobliwie odnosi się do zamiłowania jej męża do filmów akcji. "Nie wiem co prawda, jak wytłumaczyć jego słabość do filmów, w których leją się po mordach, strzelają albo latają smoki, ale wiem, że jako towarzysz w podróży życia jest najlepszym, jaki mógł mi się przytrafić" – napisała. W dalszej części wymienia jego atuty – miłość do Hiszpanii, muzyki, rozmów, tai chi, przyrody, śmiechu, dobrego wina i do niej samej. "Takiemu człowiekowi można życzyć tylko zdrowia bo wszystko ma. A to wszystko, to Jego mądrość i dobre serce. Niech Ci będzie pięknie i wesoło na świecie mój Kochany" – kończy.