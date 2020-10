Uratowali jej tam życie. Dziś ani Młynarska, ani inni nie znajdą tam pomocy

Kilka lat temu Agata Młynarska postanowiła publicznie opowiedzieć o swojej chorobie, z powodu której już raz otarła się o śmierć . Dziennikarka cierpi na przewlekłe, nieswoiste zapalenie jelit, zwane także chorobą Leśniowskiego-Crohna. Schorzenie zdiagnozowano u niej w 2013 roku, po serii incydentów na planie programu "Świat się kręci" . Z dnia na dzień dziennikarka zniknęła z ekranu i na półtora miesiąca trafiła do szpitala. Po wielu nietrafionych diagnozach dopiero profesor Grażynie Rydzewskiej udało się ustalić, co tak naprawdę dolega Młynarskiej .

Wtedy to dziennikarka trafiła do Kliniki gastroenterologii w szpitalu MSWiA, gdzie pod okiem pani profesor powoli doszła do siebie.