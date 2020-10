Agata Rubik pokazała mamę. Jej mąż ma piękną teściową

Agata i Piotr Rubikowie chętnie dzielą się rodzinnym czasem w mediach społecznościowych. W wakacje pokazywali zdjęcia z urlopu , ale jednocześnie cieszyli się, że od września ich dzieci wrócą do szkoły po kilku miesiącach przerwy wywołanej pandemią.

11-letnia Helena i 7-letnia Alicja miały okazję spędzić trochę czasu z babcią, która po dłuższej przerwie przyjechała w odwiedziny do córki i wnuczek. - Moja mama odwiedza nas coraz rzadziej. Ale jak już nas odwiedza, to wykorzystujemy ją do maksimum – mówiła Agata Rubik na InstaStories.