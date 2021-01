Rubik pokazała tatę. Fanki myślały, że to amerykański aktor

Agata Rubik (z domu Paskudzka) wkroczyła do świata polskiego show-biznesu jeszcze jako nastolatka. Zaczynała jako modelka, choć nie zawsze uchodziła za piękność . Podczas wyborów Miss Polonia, gdy miała 18 lat, poznała swojego przyszłego męża Piotra Rubika. Para po 3 latach związku wzięła ślub. Dziś są szczęśliwymi rodzicami 11-letniej Heleny i 7-letniej Alicji.

"Sto lat tata! Oby to, co najlepsze, było wciąż przed Tobą" – napisała Agata pod zdjęciem z tatą. Druga fotka pokazuje go w młodości.