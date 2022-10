Agnieszka Chylińska nigdy nie powiedziała o sobie aż tyle, ile wyśpiewała na tej płycie

Agnieszka Chylińska rzadko zwierza się publicznie ze swojego prywatnego życia. Jednak jej płyty niemal zawsze są niezwykle osobiste. Nie inaczej jest i tym razem. Na krążku "Never Ending Sorry" artystka po raz kolejny otwiera się przed fanami w poruszających tekstach. Zdrada, nieszczęśliwa miłość, trudne dzieciństwo i bolesna matczyna miłość to tylko niektóre z tematów, których doświadczyła i o których śpiewa na tej płycie.